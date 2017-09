Estudantes disputam fase final dos Jogos Escolares 2017

Estudantes de seis municípios acreanos estão disputando em Rio Branco a final da fase estadual dos Jogos Escolares. A competição teve início na quinta-feira, 31, e vai até este sábado, 2.

Além da capital, há estudantes de Acrelândia, Sena Madureira, Feijó, Tarauacá, Plácido de Castro e Senador Guiomard. Ao todo, são 155 atletas disputando cinco modalidades esportivas.

O estudante Shailan Pereira, da Escola 15 de Junho, de Senador Guiomard, veio para a competição disputar o vôlei de quadra. “Estou feliz porque estamos representando não só nossa escola, mas nossa cidade”, disse o jovem atleta.

Além do vôlei, ainda há as modalidades de atletismo, basquete, futsal, handebol e xadrez. As competições estão sendo realizadas no período da manhã e da tarde.

O atletismo está sendo disputado no ginásio do Sesi, na manhã desta sexta-feira, 01. As partidas de vôlei de quadra, basquete e futsal ocorrem no Álvaro Dantas, bairro Aeroporto Velho. O vôlei de praia, na AABB e o xadrez, no Instituto de Matemática, Ciência, Filosofia e Ética (IMCFE).

Sarau de encerramento

Este ano, para encerrar a competição, será realizado um sarau na Praça da Revolução, dia 26, às 18 horas. Durante a festa, serão apresentados os alunos participantes dos jogos.