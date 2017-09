Calor faz vendas de ar-condicionado e ventilador aumentarem

Nesta época do ano, os acreanos enfrentam dias de sol e altas temperaturas. Em busca de se refrescar, as pessoas compram aparelhos de ar-condicionado e ventiladores. Quem gosta da ideia e lucra com isso são os comerciantes.

A professora Selma Adelina disse que procura se hidratar mais e toma mais líquido nesta época do ano. “Tomo mais banho, uso ventilador, ar-condicionado, tento de tudo para me refrescar porque os dias estão muito quentes mesmo”, falou.

A busca para aliviar a sensação de calor impacta diretamente no comércio. As vendas em lojas que comercializam esses produtos como ventiladores, climatizadores têm aumentado, segundo os vendedores.

Uma loja que vende esse tipo de produto fez um levantamento percebeu um aumento no número de vendas entre os meses de julho e agosto.

Celso Sacramento é gerente da loja e disse que em média eles costumavam comprar 1000 peças nesse período. “De junho para até agosto nós passamos a comprar 2000 peças, porque aumentou a demanda e nós baixamos o preço”, disse.

Em anos anteriores, o aumento no número das vendas também foi notado, mas não com essa proporção. Em 2016, por exemplo, a procura pela linha de ventilação no mês de agosto cresceu apenas 28%, comparado ao mês anterior. Mais de 50% menos do que foi vendido no mesmo período deste ano. Os lojistas receberam a notícia com ótimos olhos. Com informações G1.