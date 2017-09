Pelo segundo ano, desfile cívico será na Av. Getúlio Vargas

Pelo segundo ano consecutivo, o tradicional desfile cívico de 7 de Setembro – data em que se comemora a Independência do Brasil – será realizado na Avenida Getúlio Vargas. O evento está previsto para se iniciar a partir das 8 horas e terá como parte central a Praça da Revolução.

A mudança se deu por razão da baixa umidade do ar e da onda de calor em que o estado se encontra, e o local escolhido é mais arborizado, o que garante a comodidade aos participantes e espectadores. O desfile deve reunir todas as representações da sociedade civil, escolas estaduais e as forças militares, como a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, 4o Batalhão de Infantaria e Selva (4o BIS) e o 7o Batalhão de Engenharia e Construção (7o BEC), ambos do Exército Brasileiro, além do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo Rio Branco (DTCEA-RB), a representação da Aeronáutica no Acre.

A montagem da estrutura começa no início da semana e contará com arquibancadas e palanques para acomodar a representação dos poderes e do secretariado do governo e convidados. Haverá, ainda, a disponibilidade de banheiros químicos e água potável para ser oferecida à população.