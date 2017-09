Novo coordenador-geral do Ciosp tomou posse nesta sexta-feira, 1

O tenente-coronel Eudemir Gomes Bezerra, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC), tomou posse nesta sexta-feira, 1, como coordenador-geral do Centro Integrado de Ocorrência em Segurança Pública (Ciosp). A solenidade de transmissão de cargo realizou-se no subsolo do Palácio das Secretarias e contou com a presença do secretário de Estado de Segurança Pública Emylson Farias.

Bezerra substitui o delegado de Polícia Civil José Henrique Marciel, que ocupava a função de coordenador-geral há um ano e quatro meses.

O secretário Emylson Farias explicou que as mudanças já estavam previstas e fazem parte de um projeto de gestão que estabelece rodízio entre os coordenadores. A cada um ano ou dois, uma das forças de segurança do Estado assume a coordenação do Centro Integrado. “Esta integração acontece de forma transparente e integrada com o Ciosp visando, sobretudo, oferecer ao cidadão uma melhor prestação de serviços”, destacou.

Segundo Bezerra, o Ciosp quer manter a gestão compartilhada e fortalecida com as forças de segurança que integram o sistema Sisp. “Nossa prioridade é a adequação do protocolo de atendimento, reduzindo os itens de informações solicitados pelos atendentes”, garante.