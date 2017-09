Em Tarauacá, Governador fortalece agricultura familiar sustentável

Da Aldeia Pinuya até as demais comunidades rurais de Tarauacá, o governador Tião Viana entregou, nesta sexta-feira, 1, investimentos para a produção sustentável.

Na Terra Indígena Colônia 27, o governo do Estado entregou 200 colmeias para criação de abelhas e mil pés de coco. Para mais de 580 famílias, foram entregues o bônus da Certificação de Produção Sustentável, finalizando um investimento de mais de R$ 814 mil para quem realiza práticas sustentáveis na atividade agrícola.

As ações fazem parte do Plano Agrícola apresentado para o município no mês de julho, que está investindo R$ 14 milhões. Para além do valor financeiro, o governador Tião Viana acredita que tais ações fortalecem as famílias agrícolas do Acre.

“São atos que dão capacidade para as famílias darem um passo a mais para o futuro. Trabalhamos com o sonho de ver o Acre totalmente rico na agricultura sustentável”, afirmou. “Trago, com esses investimentos, a esperança, trabalho e a certeza de que estamos lutando pelos trabalhadores rurais”, finalizou.

Na aldeia

Ao chegar na Aldeia Pinuyua, o governador e sua equipe foram recebidos com muitos cantos e abraços de agradecimento. Essa terra indígena é uma das menores da Amazônia, saiu de um pasto degradado, para uma frondosa floresta recuperada pelos índios que ali chegaram.

Com gritos de haux haux (saudação), o cacique e líder da comunidade, Assis Kaxinawá falou sobre o passado e futuro de sua gente. “Esta terra que era totalmente destruída, hoje está recuperada e com apoio do governo. Vocês ajudam e nós fazemos a festa. Se a semente dessa parceria for boa, a gente bota pra germinar”, declarou Assis, que agradeceu, entre os apoios, um caminhão cedido em 2012, as diversas caixas de mel e um aporte financeiro para o festival.

Outro grande apoio do governo do Estado, foi a doação de mais de 200 hectares de terra. “Foi como ter nascido outras mães”, afirmou.

Prova de que a comunidade está prosperando, além de sua força cultural aparente, foi conseguir erradicar o alcoolismo dos jovens e adultos. “Superaram o vício e o álcool na comunidade com a força de sua espiritualidade. Temos muito o que aprender com os indígenas para nossa sociedade”, complementou Tião Viana.

Até o fim de seu governo, Tião Viana terá investido mais de R$ 80 milhões na área indígena.

Bônus

Em seguida, a equipe realizou a finalização do Programa de Certificação de Unidades Produtivas Familiares, com entrega de bônus de R$ 1.500 para cada uma das mais de 580 famílias. Só em Tarauacá, foram R$ 814 mil aplicados nesse projeto.

Adenilson Rêgo, morador da comunidade Itamaraty, é um dos beneficiários e fala da alegria de ver a sua produção e de seus companheiros com venda certa no Programa de Aquisição de Alimentos. “Todos os produtos que trazemos lá da comunidade, como abacaxi, melancia, banana, jerimum, macaxeira e tantas outras coisas, o governo do Estado compra pelo PAA para a merenda escolar”, afirmou.

“O governo está sendo o pai dos produtores rurais. Hoje recebemos R$ 1.500 como fruto do esforço de cada um dos produtores rurais. Tião Viana não tem medido esforços para ajudar o produtor, diferente do ocorre em Brasília, que está nos prejudicando”, complementou o produtor.

As ações são executadas pela Secretaria de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar (Seaprof). A agenda foi acompanhada pelos parlamentares Lourival Marques, deputado estadual, Moisés Diniz, deputado federal.