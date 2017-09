Governo divulga cronograma do concurso da Polícia Civil

Como forma de dar maior transparência ao processo seletivo em andamento, o governo do Estado, por meio das secretarias da Gestão Administrativa (SGA) e da Polícia Civil (SEPC), divulga as próximas fases do concurso da Polícia Civil para provimento de 250 vagas para os cargos de agente, delegado, escrivão de polícia e auxiliar de necropsia.

Cronograma do concurso

Realização da prova de aptidão física 24/09 a 28/09/2017 Resultado preliminar da prova de aptidão física 04/10/2017 Pedido de revisão do resultado preliminar da prova de aptidão física 05/10 a 06/10/2017 Respostas aos pedidos de revisão e resultado final da prova de aptidão física

Convocação para o exame psicotécnico 11/10/2017 Realização do exame psicotécnico 15/10/2017 Resultado preliminar do exame psicotécnico

Convocação preliminar para o exame médico psicotécnico

Convocação para prova pratica de digitação – Escrivão 30/10/2017 Pedido de agendamento da entrevista devolutiva 31/10 a 01/11/2017 Realização da entrevista devolutiva

Realização da prova prática de digitação – Escrivão 05/11/2017 Pedido de revisão do resultado preliminar do exame psicotécnico 06/11 e 07/11/2017 Resultado preliminar da prova prática de digitação 08/11/2017 Pedido de revisão contra o resultado preliminar da prova de digitação 09/11 e 10/11/2017 Respostas aos pedidos de revisão e resultado final da prova prática de digitação

Respostas aos pedidos de revisão e resultado final do exame psicotécnico

Convocação preliminar para os exames médico e toxicológico 14/11/2017 Convocação final para os exames médico toxicológico 29/11/2017 Realização dos exames médico e toxicológico 18/12 a 22/12/2017 Resultado dos exames médico e toxicológico 29/12/2017 Pedidos de revisão do resultado dos exames médico e toxicológico 02/01 e 03/01/2018 Respostas aos pedidos de revisão e resultado final dos exames médico e toxicológico

Convocação para entrega da documentação para investigação criminal e social 10/01/2018

Superadas as fases acima, os candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital serão convocados para a Academia da Polícia Civil.