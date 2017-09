O final de semana será quente e ensolarado no Acre. A previsão do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) é de um sábado e um domingo de muito sol, com céu variando de claro a parcialmente nublado.

Nas demais áreas, o sábado será de sol entre nuvens, com tempo variando de parcialmente nublado a nublado. No domingo, o tempo abre mais e o sol brilha com mais força, mas a partir da tarde a nebulosidade aumenta e também ocorrem pancadas isoladas de chuva com trovoadas.

G1