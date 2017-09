Polícia Militar recupera quatro motocicletas roubadas após denúncias

Uma ação policial desencadeada por militares do Segundo Batalhão culminou na apreensão de quatro motos com restrição ao crime de roubo nessa quarta-feira, 30, no ramal do Pica-pau, no Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com os policiais, após a mobilização via Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) para atendimento de uma ocorrência de roubo a um veículo, deslocaram- se de imediato até o local da ocorrência, momento em que visualizaram a vítima ainda na terceira ponte, local do delito, aguardando a chegada da guarnição.

Os militares, sob posse das informações sobre as características dos infratores e direção em que eles se evadiram, iniciaram um patrulhamento em busca de onde, supostamente, estaria guardada a motocicleta. Chegando no local, foi encontrada não somente a moto da vítima, como também mais três motocicletas, uma Fan 150, placa NXR 1662, uma Dafra, de cor preta e uma CG 150, de placa 8755, que também seriam roubadas.

Os veículos foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil da Segunda Regional, onde serão tomadas as providências cabíveis ao caso.

Fonte: PMAC