Coluna Bom Dia

Atraso

Com muito atraso, o Dnit decreta emergência no trecho da BR-364 até a balsa do Abunã e diz que vai ver se é necessário fazer estudos para a dragagem do rio, visando encontrar alternativas para a passagem das balsas.

Tempo

Há pelo menos dois meses que se reclama do problema, que as filas se multiplicam, que o Acre é prejudicado, mas só agora, perto da calamidade, o Dnit se mobiliza. Como sempre, para atitudes paliativas: fazer estudos preliminares. Era para as dragas já estarem atuando há tempos, para que o canal estivesse desobstruído, mas como é o Acre o interessado…

Reclamações

E olha que a bancada do Acre, seja de governo ou oposição, está cobrando essa posição por anos. Chega a ser humilhante depender de burocratas para o abastecimento do Estado.

Mesmo assim

Mesmo com todas essas dificuldades, o Acre continua a manter uma das mais baratas cestas básicas do país, apesar de ter uma das gasolinas mais caras. Agruras de se morar em um local que deveria ser, mas não é prioridade para o Governo Federal.

Visita

Falando em Abunã, amanhã a comissão do Congresso, liderada pelo deputado Léo de Brito visita as obras da Ponte do Madeira, para avaliar a situação da obra. Vão examinar o cronograma, os desembolsos e a qualidade do serviço.

Prioridades

Mesmo convidado para as exposições de Epitaciolândia, Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Sena Madureira, o prefeito Marcus Alexandre declinou e resolveu permanecer em Rio Branco, dando prosseguimento a sua agenda de obras e visitas aos bairros.

Cuidado

O prefeito ontem reafirmou os termos da nota oficial sobre o caso da Emurb, dizendo que vai aguardar o prosseguimento das investigações, que não fará juízo de valor precipitado, que não cabe a ele jugar as pessoas envolvidas. Uma postura corretíssima.

Perigo

Hoje se vive uma sanha acusatória em todo o país, condenando-se antes mesmo de se apurar a verdade, os fatos. É preciso frear essa tendência, dar o direito do contraditório, esperar a Justiça se pronunciar antes de lançar pessoas à sanha da culpabilidade.

Recepção

Impressiona a recepção da população ao governador Tião Viana, em Cruzeiro do Sul, onde visita a ExpoJuruá. O governador percorreu toda a feira, barraca por barraca, sentindo-se em casa. E sendo recebido como um amigo pelos expositores, por cada visitante.

Familiar

A força da economia familiar no Acre impressiona e tem se multiplicado no atual governo, com a série de programas e projetos voltados para essa população. Está provado que é o pequeno produtor que sabe produzir alimentos. A agroindústria é fundamental, mas a pequena produção deve ser incentivada.

Mel

A ideia de espalhar a produção de mel nas comunidades indígenas é outra boa ideia do governo, até pelas razões fitossanitárias. Abelhas precisam de ambiente livre de agrotóxicos para se desenvolverem e produzirem com toda sua capacidade. A floresta é ótima para as abelhas e vice-versa. Sem contar com o extraordinário projeto de produção de mel de abelhas sem ferrão (meliponicultura), que gera um dos produtos mais caros e valorizados do mercado.

Mudanças

Já se planeja mudança na Superintendência Regional do Incra. O competente Eduardo Ribeiro deve sair para se candidatar a deputado estadual. Recebeu convites de partidos da Frente Popular e da oposição. Inda não deu resposta, mas há gente apostando que ele deve disputar pelo PSDB.

Indicação

O indicado para substituir Eduardo no Incra deve ser o vereador Valadares, de Brasileia, polêmico e muito partidário, que deve dar os cargos e atender os desejos do PMDB no órgão. Advogado de profissão, teria condições de fazer bom trabalho, se não radicalizar no partidarismo.

Resistiu

Eduardo Ribeiro resistiu à ingerência política em sua ação no Incra e, por isso, vai sair com o apoio integral de produtores, servidores e políticos de todas as tendências, o que é muito raro.

Especulação

A coluna entra em uma livre especulação de domingo: se for confirmada a ida de Eduardo Ribeiro para o PSDB – e ele já foi publicamente elogiado pelo deputado Rocha, não seria possível também a adesão de seu pai, o conselheiro Valmir Ribeiro aos tucanos e, desta forma, se credenciar a ser o vice de Gladson, como vem sendo apontado?

Livre pensar

A análise acima é feita por livre associação, sem qualquer informação adicional, mas poderia ser um caminho para resolver de vez o problema da chapa de oposição. Um vice do PSDB, com total apoio do PMDB, PSD e PP. E do qual o DEM não pudesse dizer nada contra.

Silêncio

Chega a ser constrangedor o silêncio do secretário Nilson Mourão sobre as denúncias da farra das passagens. Antes tão zeloso de sua imagem, tão desafiador, como foi com A TRIBUNA, agora que foi acusado pelo MP, por que se esconde? O que ele tem a dizer?

Lá e cá

Uma denúncia grave, que saiu em um site ligado ao Governo Federal, de direita, o Antagonista: produtores de pescado de Santa Catarina estão usando fosfato em excesso para prolongar a vida e a suposta qualidade sanitária do camarão, mascarando os testes que poderiam indicar situações impróprias para consumo.

PH

Com essa medida e outras semelhantes, o Ph do camarão passa a ser de 7 ou 7,5, bem abaixo do índice recomendado de até 6 pela fiscalização do MAPA. Mas, tudo passa batido por acordos de bastidores, em prejuízo da população. E nada aparece na embalagem dos produtos, considerados normais.

Será?

A investigação sobre o pescado aparece como um pequeno adendo da Operação Carne Fraca, mas que mostra a ação de frigoríficos ligados a grandes empresas e marcas. Será que esses produtores estão enfrentando o rigor da fiscalização tal como querem impor aos acreanos?

Sem drama

Sem fazer drama, sem lançar suspeitas, sem querer criar polêmica, a situação da fiscalização sanitária precisa de uma melhor explicação, no Brasil inteiro. Talvez até mesmo pelas dúvidas que cobrem a situação do ministro, envolvido até o talo em denúncias de falcatruas graves e que só continua no cargo porque o Brasil é o Brasil.

Ladrão

Em um país em que o dono delator de um dos maiores grupos empresariais, como é o Joesley da JBS, chama o presidente de “o maior ladrão da República” tem alguma coisa de podre. E toca o barco.

Sucesso

Sucesso grande é a Agrofest em Epitaciolândia, um feliz encontro entre prefeitura e iniciativa privada, mostrando que é possível essa unidade. Mas, tem gente sem a devida compostura com saudade dos conchavos e maracutaias da extinta Expolândia, de tantas más lembranças.

Seriedade

Nesse ponto, o prefeito Tião Flores vem dando um exemplo de administração com muita lisura, com muita participação e sem os problemas que o município enfrentou na gestão passada.

Cavalgada

Ontem, a cavalgada foi um estrondoso sucesso, com centenas de pessoas engajadas no percurso, com a presença do prefeito, sem nenhum incidente. Uma grande festa popular no interior do Acre.

Ameaças

O grupo do Democratas, agora junto com o PL, ou Livres, parou de tentar um acordo com Gladson Cameli para dar o cargo de vice ao grupo e passou para a ameaça explícita da “terceira opção”. Estão jogando uma possível candidatura ao governo de Alan Rick, sem nem saber se o deputado toparia um suicídio político desses. Brincadeira…

União?

Vários jornais e sites estão noticiando um possível acordo, uma trégua, entre o PCC e o Comando Vermelho para que esses dois grupos se unam em ataques a policiais. Cinco estados seriam prioritários para desencadear a ação: Rondônia, São Paulo, Paraná, Roraima e Ceará.

Não aqui

A coluna acha muito pouco provável que isso aconteça, já que a guerra é exatamente entre essas duas facções. No Acre, então, isso será menos provável ainda, pois a guerra é de morte entre elas.

Pichação

Este fim de semana, por exemplo, a pista de caminhada do Canal da Maternidade apareceu pichada com símbolos do Comando Vermelho desafiando o PCC e o Bonde dos 13 para o confronto. Como se fosse para um jogo de futebol, comentou um praticante de caminhada, assustado.

Divulgação

Pode ser coincidência, mas foi só aparecer bem na pesquisa da Frente Popular, e o secretário Emylson Farias intensificou a divulgação das ações da Segurança Pública, que são realmente positivas. Estaria ele se credenciando para o caro de vice? É a pergunta da vez.

Esticada

Para os estados da região Norte, essa será uma semana da esticada, estica-se o feriado do dia 5 para a quarta-feira, e o de quinta para sexta-feira. Em Rondônia, dia 8 já foi decretado ponto facultativo, que ninguém é de ferro.

Resolvido

Para fechar o domingo: a funkeira Vanessa Popozuda está em Presidente Figueiredo, no Amazonas, para gravar um clip em defesa da Amazônia e contra a privatização da reserva Cobre e associados. Pronto: a natureza está salva! É cada uma… Relevância zero.

Emurb

Sobre o caso Emurb, a prefeitura é a primeira a querer que as coisas fiquem absolutamente claras. Impossível negar que a gestão é transparente e que tem colaborado com tudo o que as autoridades pedem para apurar as suspeitas.

Castanha

A notícia não é boa. A safra de castanha do Brasil registrou neste ano uma redução de cerca de 70% em relação a 2016. A produção esperada, segundo pesquisadores da Embrapa que atuam na Amazônia, é de 10 mil toneladas, enquanto as últimas médias anuais vinham variando entre 20 mil e 40 mil toneladas.

Queda

Segundo nota de pesquisadores, a queda da produção fez o preço da lata (11 Kg) da castanha, que em 2016 custou em média R$ 50, saltar para R$ 120 nas florestas de algumas regiões. Pesquisadores apontam alterações no regime de chuvas como a principal causa dessa queda. Serão as tais mudanças climáticas?

Preço

Os cientistas dizem que o preço da castanha é um forte motivador para que os extrativistas entrem nas florestas e coletem os frutos. Em muitas áreas distantes e de difícil acesso, só compensa coletar a castanha a partir de um determinado preço, pois a atividade exige esforço.

Dossiê

Falando em castanha, a divulgação do Dossiê Acre, feito por ongs ambientalistas de oposição à política ambiental acreana, deu-se – ou ao menos tentou-se – dar visibilidade às denúncias feitas com projetos do mercado de carbono e pagamentos por serviços ambientais no Acre.

Mercado

Elaborado em 2012, o estudo, segundo essas ongs, não tinha ainda conseguido o merecido espaço na mídia e nos mais diversos fóruns de debate, como também se ignorava seu ponto de vista técnico, operacional, jurídico, socioeconômico, além de essas políticas de cima para baixo interferirem no modo de vida das comunidades indígenas, tradicionais e camponesas da região amazônica. É a guerra de mercado.