Polícias desarticulam quadrilhas que agiam no Cidade do Povo

As polícias Civil e Militar realizaram neste sábado, 2, mais uma operação para desarticular uma organização criminosa que agia na Cidade do Povo. Os mandados foram cumpridos também na Cidade Nova, região do Segundo Distrito. Cinco pessoas foram presas.

Além das prisões, foram realizadas buscas em residências. A ação realizada hoje é fruto de um trabalho de Inteligência realizado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp).

Segundo o secretário de Segurança Pública Emylson Farias – que comandou a operação policial –, durante as investigações, foram identificados alguns indivíduos que atuavam realizando assaltos, tráfico de drogas e comércio de armas de fogo e munições na Cidade do Povo.

“Nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho. E, o mais importante, as forças policiais vão continuar saturando este local. Veja que, nos últimos dias não tivemos nenhum evento grave na Cidade do Povo. Precisamos estender essas ações para outros locais, porém mantendo uma atuação firme aqui no bairro”, observou Emylson.

Entre os presos estão dois apenados do Sistema Penitenciário monitorados eletronicamente por tornozeleira eletrônica e um terceiro que seria egresso do presídio, mas quebrou o benefício judicial. Uma quarta pessoa foi presa por força de um mandado de prisão por roubo e a quinta, em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

Em poder dos investigados, a polícia apreendeu arma de fogo, munições, droga, dinheiro em espécie, além de câmeras de vídeomonitoramento usadas por criminosos para alertar sobre a movimentação das polícias.

“A orientação da Sesp é para que a gente mantenha ações fortes para tirar infratores de circulação e que traga uma paz social, aqui para essa comunidade”, ilustrou o Evandro Teodoro, comandante do 2º Batalhão da PM.

Participam da operação o Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar, 2º Batalhão, equipes do Departamento de Polícia da Capital e do Interior (DPCI), além de agentes de civis de outras regionais da capital.