DEM não vai mais “insistir” para Alan ser vice de Gladson

dirigentes do Democratas decidiram que não ficarão insistindo em emplacar os nomes do deputado federal Alan Rick (DEM-AC) para a vaga de vice na chapa encabeçada pelo senador Gladson Cameli (PP-AC), e do ex-prefeitos Tião Bocalom (DEM-AC) para uma das vagas do Senado no bloco das oposições. Antecipou que buscarão dialogar com os partidos de oposição, mas se não quiserem o apoio do Democratas não está descartada a hipótese de caminharem sozinhos, como fizeram no pleito passado, na disputa do governo, quando o candidato tucano, Marcio Bittar ignorou o capital político da legenda.

“Naquela disputa tivemos mais de 80 mil votos, sem apoio das oposições e à disposição de recursos para financiar a campanha”, recordou Lima.

Destacou que no cenário regional, o presidente do partido, Tião Bocalom, como o deputado Alan Rick teve mais votos na capital acreana e nos municípios do Vale do Acre, que o senador Gladson. “Temos no currículo quatro disputas, duas para governo e duas para a prefeitura da capital, que nos credencia discutir a indicação de cargos majoritários”, enfatizou.

Disse que tudo dependerá das novas denúncias da Procurado Democratas ameaçam ruptura com oposições por falta de consenso ria-Geral da República, contra o presidente Temer. Se o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia viabilizar a sua candidatura majoritária, “temos a obrigatoriedade moral de contar com candidatura própria”, prevê Frank Lima, secretário-geral dos Diretó- rios do Democratas.

“Ninguém precisa correr atrás de borboletas, basta cultivar o jardim”, declarou o ex-candidato a prefeito de Xapuri, Ailson Mendonça, filho do atual deputado estadual Antônio Pedro (DEM-AC). Os dirigentes presente ao encontro ocorrido no diretório regional, bateram o martelo que o nome do deputado federal será trabalhado para governador.

“Será assim daqui para a frente”, revelou o presidente do Instituto Liberal, o empresário Fernando Lage,que participava do encontro que debatia a construção de um nome para uma candidatura alternativa. Para Lage, o deputado acreano é um ardoroso defensor da iniciativa privada, da família e é uma pessoa cristã, que está preparando para os embates da disputa de 2018