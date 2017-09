Cavalgada confirma sucesso da Agro Fest em Epitaciolândia

Uma das atrações mais aguardas da 1ª Agro Fest, a cavalgada superou as expectativas e mobilizou milhares de pessoas na manhã no último sábado(2) em Epitaciolândia.

Como bom anfitrião, o prefeito Tião Flores deu as boas vindas ao participantes e comandou a passagem de comitivas e cavaleiros, que fizeram do evento, o maior já realizado na fronteira.

A concentração aconteceu no km 4 (saída para Rio Branco). Comitivas das quatro cidades do Alto Acre, Xapuri, Epitaciolândia, Brasiléia e Assis Brasil, participaram da festa que antecedeu a final do rodeio e o concurso de escolha da garota Agro Fest.

Do km 04, a cavalgada seguiu pela 317 até a ponte na divida com Brasiléia. De lá, percorreu a avenida Internacional até se encerrar já depois do meio dia, no Parque de eventos da cidade.

Tião Flores comemorou a participação de tanta gente na cavalgada. Em nenhum ano anterior, quando a festa recebia o nome de Expolândia, foi registrada a presença de tanta gente.

Com apoio do Detran, Pelotão de Trânsito e Corpo de Bombeiros, a cavalgada transcorreu sem nenhum registro de incidente e levou pra ruas, uma multidão que parou para ver a atração passar.

A Agro Fest, realizada pela prefeitura de Epitaciolândia com apoio do Sebrae, governo do estado e a iniciativa privada, termina neste domingo (3), com estimativa de movimentar R$ 2,5 milhões.