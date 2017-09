Acre terá telefone de prevenção ao suicídio ainda esse mês

Telefone de prevenção ao suicídio será implantado no estado do Acre até o dia 30 de setembro. O anúncio foi realizado na sexta-feira, 1, pelo Centro de Valorização da Vida, uma associação civil que presta serviço voluntário e gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio para pessoas que querem e precisam conversar.

O telefone, de dígito 188, passará a funcionar, de forma gratuita, em mais oito estados brasileiros. O número começou a ser utilizado no Rio Grande do Sul em 2015, em fase de teste.

A partir deste mês inicia o trabalho de ampliação do serviço à outros estados e até 2020 deve funcionar em todo território nacional.

A ampliação do serviço irá comtemplar dos seguintes estados: Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Piauí, Roraima, Acre, Amapá e Rondônia. A instalação do serviço é uma das ações do “Setembro Amarelo”, campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio, com o objetivo direto de alertar a população a respeito da realidade do suicídio no Brasil e no Mundo.

O CVV realiza mais de um milhão de atendimentos anuais e tem aproximadamente 2.000 voluntários em 18 estados mais o Distrito Federal. Os contatos são feitos pelo telefone 141 e 188 (24 horas), pessoalmente em 72 postos de atendimento, ou pelo site www.cvv.org.br via chat, Skype e e-mail.