Obras de pistas na Arena Race de Esportes Radicais chegam a etapa final

O prefeito Marcus Alexandre e a vice-prefeita Socorro Neri acompanharam na manhã deste sábado, 02, o andamento das obras da pista de automodelismo e da pista de retorno de arrancada que, também, garantirá acesso à pista de Motocross e ao stand de tiros, na Arena Race de Esportes Radicais, localizada no Km 02 da Estrada do Quixadá. Obras de ambas às pistas chegam a fase final de construção.

“Nossa expectativa é concluir, ao longo do mês de setembro, o revestimento asfáltico das duas pistas e entregar aos praticantes das modalidades”, diz o prefeito Marcus Alexandre, que enfatiza ainda que a continuidade dos serviços acontece mediante liberação de recursos de emendas.

Os 640 metros de extensão da pista de retorno e acesso ao Motocross, mesma dimensão da pista de arrancada, já receberam a imprimação e nos próximos dias recebem o revestimento asfáltico com o tratamento superficial duplo (TSD). A pista para a prática de automodelismo, que mede 80 X 40 metros, receberá, também, nos próximos dias a pavimentação com concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ).

A Arena Race de Esportes Radicais é único espaço, a nível nacional, que conta com pista pública de arrancada.A pista com 1/8 de milha, permite 201 metros de aceleração. Para Afrânio Moura, secretário municipal de Esporte e Lazer “esta é mais uma etapa importante do projeto que contempla um grande público do segmento radical da cidade”.

No penúltimo domingo de setembro, 17, a Arena Race recebe as emoções do Garagem 222. Campeonato de arrancada de carros que recebe os amantes de velocidade e competidores do Acre e de outros estados.

Arena Race

Inaugurada em 2014 pelo prefeito Marcus Alexandre, a Arena Race tem uma área de 9.243,99 metros quadrados. O equipamento foi construído com emenda parlamentar do senador Jorge Viana e do ex-senador Aníbal Diniz.

O espaço que conta com pista de arrancada, pista oficial de motocross, stand de tiro esportivo, restaurante, estacionamento para 322 carros, boxe para abrigo e manutenção dos veículos em dias de competição, recebe campeonatos diversos e conta com vasta programação aos finais de semana. A lista de atividades é disponibilizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL) e pode ser acessada na página da Arena Race, no Facebook.