Corpo de homem é encontrado com tiro nas costas

O corpo de um homem foi encontrado em um terreno nos fundos de uma casa na rua Guilhermino Bastos, no bairro Triângulo Velho.

Segundo informações, uma guarnição do 2º Batalhão, foi acionada pelo Ciosp para ir até o local para verificar se o fato era verdadeiro, ao chegarem no local eles encontraram a vítima, que tinha um tiro nas costas e sinais de lesão no pescoço.

O homem não tinha qualquer documento de identificação e vestia uma bermuda jeans e camisa rosa. O Samu chegou a ser acionado para ir ao local, mas apenas constatou a morte do homem.

A equipe de perícia foi encaminhada ao local e o corpo levado para o Instituto Médico Legal (IML). Até o fechamento dessa matéria, o homem ainda não tinha sido identificado e nenhum familiar compareceu ao local.