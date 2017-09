Motocicletas roubadas são aprendidas no Ramal Toco Preto

Policias militares do Pelotão Ambiental, receberam uma denúncia anônima que várias motocicletas roubadas, estariam circulando pelo Ramal Toco Preto, no Km-100, na BR-364, no sentido Rio Branco/Sena Madureira.

Uma equipe foi deslocada até o ramal, onde fizeram uma blitz e aprenderam as motocicletas sem documentos e com registro de roubo, três homens foram levados para Delegacia de Flagrantes para presta depoimentos, o agricultor Elton Araujo Carvalho, afirmou que tinha comprado uma das motocicletas por R$ 1.000,00 e que não sabia que a mesma era roubada.

As motocicletas estão na Defla, e ficaram presas até serem devolvidas para os verdadeiros donos.