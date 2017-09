Estudante vai representar o Acre no Programa Parlamento Juvenil em Brasília

O Parlamento Jovem Brasileiro (PJB) é um projeto realizado anualmente e tem o objetivo de possibilitar aos alunos de ensino médio das escolas públicas e particulares a vivência do processo democrático, mediante a participação em uma jornada parlamentar na Câmara dos Deputados, em que os estudantes tomam posse e atuam como deputados jovens.

A estudante acreana Arielle Farias, do 3° ano do Colégio Meta, de Rio Branco, foi selecionada pela Câmara Federal dos Deputados para participar, entre os dias 25 e 29 de setembro, em Brasília, de diversas atividades relacionadas à rotina parlamentar. A jovem se juntará a outros 77 estudantes de todo o Brasil que irão participar do projeto.

Arielle competiu com outros três jovens para participar do projeto. Todos eles tiveram que elaborar um projeto com propostas que oferecem mudanças para melhorar a realidade social e inscrevê-lo na Secretaria de Estado de Educação e Esporte (SEE), órgão responsável pela avaliação dos trabalhos dos estudantes, por meio dos critérios de originalidade, clareza e justificativa exigidos pela banca avaliadora.

“Incentivada pela direção da escola e por meus professores em participar do PJB, eu me animei e comecei a pensar temas. Pedi ideias, e em conversa com o meu professor de Sociologia, Ney Araújo, ele sugeriu para eu criar algo relacionado à medicina. Porém, eu queria fazer um projeto voltado à garantia da defesa e direitos das mulheres. Logo, desenvolvi o projeto por meio da capacitação humanizada para especialistas em obstetrícia a fim de combater a violência durante o parto e pós-parto de mulheres”, relata a estudante.

A jovem conta que fez um levantamento de dados sobre o problema abordado para justificar a relevância da ideia. “Foi realizada uma triagem com mulheres que já passaram pela situação. Estudos feitos por meio de pesquisas e artigos científicos sobre o tema foram essenciais na elaboração do projeto. Graças a Deus, meu trabalho foi escolhido e com muito orgulho representarei meu estado neste lindo projeto na Câmara Federal”, ressalta.

Parlamento Jovem Brasileiro

O Parlamento Jovem Brasileiro é realizado pela Câmara dos Deputados e dirigido a todos os estudantes do ensino médio de todo o Brasil. Os alunos selecionados são empossados como deputados jovens e participam ativamente de uma simulação de todo o processo legislativo, elaborando projetos de leis e debatendo temas de grande importância para o nosso país.