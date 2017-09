Estacionamento da Catedral passa a ser terceirizado

O estacionamento da Catedral Nossa Senhora de Nazaré, será terceirizado e, por isso, o espaço passa a ser rotativo a partir desta segunda (4). De acordo com o padre Manoel de Jesus Monte, a medida foi tomada porque o local estava sendo ocupado por motoristas durante outras atividades.

O Padre explica que o estacionamento sempre foi particular, que deveria atender à Catedral, a uma livraria, situada no espaço, e à administração da Diocese. Mas com o tempo, o estacionamento passou a ser visto como um espaço público. Com a terceirização, as vagas se tornam rotativas das segundas às sextas, do período das 6h às 18h.

“Por ser no Centro, atualmente não estava servindo àquilo que deveria, porque muita gente deixava o carro e saia. A Catedral estava sendo prejudicada, porque as pessoas vinham para momentos de oração, conversar com o padre ou devolver o dízimo e não encontravam vagas”, disse.

O padre salienta também que, durante as missas e aos finais de semana, o estacionamento não é rotativo, e permanecerá como sempre foi. Com informações G1.