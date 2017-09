Romário: Fla é o maior da América Latina e o Barcelona do mundo

Em entrevista ao jornal “El País”, Romário comentou sobre a transferência de Neymar, que deixou o Barcelona para vestir a camisa do Paris Saint-Germain, o que deixou muitos torcedores surpreendidos mundo afora.

“É muito difícil falar. Pelo que tenho lido e ouvido, ele está feliz no PSG. E nada melhor para um jogador que estar feliz em seu ambiente de trabalho. Torço para que ele seja ainda mais feliz. Mas tenho certeza que vai ser muito mais difícil para o Neymar ser o melhor do mundo jogando pelo PSG do que pelo Barcelona. Entendo que hoje ele já tem condição de ganhar, mas, após essa transferência, o Neymar ficou mais longe do prêmio”, disse o ex-jogador, que foi perguntando, em seguida, sobre a saída dele do Barça, em 1995.

“Só troquei o Barcelona pelo Flamengo para ser mais feliz. Saí do maior time do mundo para jogar no maior da América”, declarou.

Segundo o Baixinho, ele jamais se arrependeu de ter trocado o Barcelona pelo Flamengo no auge da carreira.

“Fui feliz em Barcelona. Mas, passada a Copa do Mundo [de 1994], pelo acolhimento que tive das pessoas ao voltar para casa com um título mundial depois de 24 anos, eu tive certeza de que seria muito mais feliz no Rio de Janeiro. Não me arrependo nenhum pouco de ter saído do Barça. Faria de novo”, finalizou o Senador da República.