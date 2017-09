Preço da gasolina sobe 10% em setembro, após reajustes diários da Petrobras

Um novo reajuste no preço da gasolina nas refinarias, anunciado nesta segunda-feira (4) pela Petrobras, fará com que o valor do combustível acumule um aumento de mais de 10%, somente neste início de setembro. O novo valor será aplicado a partir desta terça-feira (5).

O anúncio feito nesta segunda eleva a gasolina em 3,3%. Na semana passada, a Petrobras já havia anunciado os reajustes de 4,2% e 2,7%. No total, os reajustes são de 10,2%.

De acordo com a Petrobras, o terceiro reajuste é reflexo do furacão Harvey, que fechou as refinarias nos Estados Unidos impulsionando a disparada nos valores de referência do combustível.

A Agência Nacional de Petróleo (ANP) divulgou, ainda, que o preço médio da gasolina para o consumidor atingiu o maior valor do ano na semana passada. Com informações do portal Gazeta Online