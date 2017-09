Questionário para inscritos no Enade 2017 está disponível

Os inscritos no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) 2017 já podem preencher o Questionário do Estudante. Os dados podem ser colocados no formulário do portal do Inep, a partir desta segunda-feira (4).

O questionário faz levantamento do perfil socioeconômico e acadêmico dos participantes e deve ser preenchido até as 23h59 de 26 de novembro deste ano, data da aplicação do Enade.

O estudante que não realizar o preenchimento será considerado irregular. Para responder, é necessário ter realizado cadastro no portal do Inep e recebido uma senha com a qual poderá acompanhar a inscrição, consultar local de prova e conferir o resultado individual.

Nesta edição, o exame vai avaliar os estudantes dos cursos que conferem diploma de bacharel nas áreas de: Arquitetura e Urbanismo, Engenharias e Sistemas de Informação; dos cursos que conferem diploma de bacharel e licenciatura nas áreas de Ciências da Computação, Biológicas, Sociais, Filosofia, Física, Geografia, História, Letras-Português, Matemática e Química; e dos cursos que conferem diploma de licenciatura nas áreas de Artes.

O cadastro dos estudantes é novidade da edição 2017.

A avaliação

O Enade é componente curricular obrigatório dos cursos de graduação. No histórico escolar do estudante ficará registrada a situação de regularidade em relação à obrigação de participação.

Fonte: Portal Brasil