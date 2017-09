Braçal é executado com cinco tiros no Habitar Brasil

O Beco do Classic, no Conjunto Habitar Brasil, região do Novo Esperança foi palco na tarde de ontem de mais um assassinato. No local o braçal Romeu Márcio Marcílio Pereira (24) foi executado com cinco tiros de uma arma de grosso calibre por um homem que fugiu com a ajuda de uma motocicleta. O Jovem estava trabalhando na construção da casa de uma amiga e tinha saído para comprar cigarros quando foi morto, O delegado Cristiano Bastos, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) este no local da ocorrência e iniciou as investigações.

Segundo depoimento doméstica L.B. (34), Romeu morava no Ramal da Castanheira, na Rodovia AC-40. Era casado e tinha quatro filhos menores. Como precisava aumentar sua casa o convidou para ganhar algumas diárias e este aceitou. Por volta de 14h de ontem o trabalhador disse que iria até uma mercearia próxima comprar cigarros e no meio do caminho foi interceptado por seus algozes que certamente estavam o e certamente estavam o esperando. Foram cinco tiros disparados de pequena distância no tórax e axila do lado esquerdo. O cadáver permaneceu na pista do Beco do Classic, onde ocorreu o fato até á chegada de uma equipe da Polícia Técnica que removeu o cadáver para o IML.

Selmo Melo