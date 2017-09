Rodada desta terça-feira tem ‘Colômbia x Brasil’ e muito mais

Arodada desta terça-feira (5) está repleta de bons jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. O grande destaque do dia é a partida da seleção brasileira, que enfrenta a Colômbia em Barranquilla. Líder absoluto na América do Sul e já classificado, o Brasil de Tite busca mais uma vitória no trabalho que tem agora como foco a preparação para o Mundial da Rússia.

A Argentina de Messi e Dybala, que a três rodadas do fim das eliminatórias está na zona de repescagem, pega a Venezuela. Já o Uruguai, que apesar de estar na zona de classificação ainda não tem vaga assegurada, enfrenta o Paraguai, que está em sétimo e hoje não iria à Copa.

Na Europa, a Itália enfrenta a seleção de Israel pelo Grupo G, que tem como líder a Espanha. São muitos jogos neste dia 5 de setembro. Confira abaixo os duelos da terça-feira:

Eliminatórias da Copa do Mundo – Ásia

Austrália x Tailândia – 7h

Iraque x Emirados Árabes – 9h10

Irã x Síria – 12h

Catar x China – 12h

Uzbequistão x Coreia do Sul – 12h

Arábia Saudita x Japão – 14h30

Eliminatórias da Copa do Mundo – África

Congo x Gana – 11h30

África do Sul x Cabo Verde – 14h

RD Congo x Tunísia – 14h30

Costa do Marfim x Gabão – 14h30

Burkina Faso x Senegal – 15h

Mali x Marrocos – 16h

Argélia x Zâmbia – 16h30

Eliminatórias da Copa do Mundo – Europa

Áustria x Geórgia – 15h45

Moldávia x País de Gales – 15h45

Irlanda x Sérvia – 15h45

Macedônia x Albânia – 15h45

Itália x Israel – 15h45

Liechtenstein x Espanha – 15h45

Islândia x Ucrânia – 15h45

Turquia x Croácia – 15h45

Kosovo x Finlândia – 15h45

Eliminatórias da Copa do Mundo – América do Sul

Bolívia x Chile – 17h

Colômbia x Brasil – 17h30

Equador x Peru – 18h

Argentina x Venezuela – 20h30

Paraguai x Uruguai – 21h

Eliminatórias da Copa do Mundo – América do Norte e Central

Honduras x Estados Unidos – 18h35

Costa Rica x México – 23h05

Panamá x Trinidad e Tobago – 23h05