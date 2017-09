Homem leva tiro na perna após briga no Conjunto Esperança

Na noite desta segunda-feira 04, mais uma tentativa de homicídio foi registrada, desta vez na rua Cecília Meireles, Conjunto Esperança.

Segundo informações da vítima Paulo Ildo Rodrigues de Sousa de 45 anos, ele estava na porta de sua casa quando, segundo ele, ouviu o tiro e em seguida já caiu no chão com um tiro na perna direita, ele afirmou que conhece o homem que tentou contra sua vida, ele informou que tinha discutido com esse homem momentos antes e que tinha tentado acerta o homem com uma ripa, foi quando o homem correu, retornou armado e atirou contra ele.

Logo após tentar contra a vida de Paulo, o acusado fugiu a pé pela rua como se nada tivesse acontecido. Uma ambulância do Samu foi acionada, e a vítima foi levada para o Pronto Socorro, onde não corre risco de morte.

Selmo Melo