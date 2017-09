Justiça Eleitoral fará atendimento itinerante em Porto Walter e Marechal Taumaturgo

A Justiça Eleitoral do Acre realizará uma série de atividades itinerantes no interior do Estado e já está com o cronograma de atendimento ao eleitor agendado para os municípios de Porto Walter e Marechal Taumaturgo, do dia 26 a 29 deste mês.

Os eleitores dos dois municípios poderão comparecer ao Posto de Atendimento Eleitoral de sua cidade, no período informado, das 8h às 17 horas, quando poderão solicitar a emissão do primeiro título de eleitor, transferência, revisão, segunda via do título e certidão de quitação eleitoral.

Para ser atendido basta apresentar um documento oficial com foto e comprovante de residência atualizado. Homens maiores de 18 anos que vão solicitar o primeiro título devem apresentar também o certificado de alistamento militar.

Marechal Taumaturgo possui 9.142 eleitores aptos a votar e Porto Walter 5.762. Ambos pertencem à 4ª Zona Eleitoral, que será responsável pela atividade itinerante.Segundo a presidente do TRE-AC, desembargadora Regina Ferrari, a partir deste mês os atendimentos itinerantes nos municípios que não possuem cartório eleitoral ou posto de atendimento passarão a ser mais frequentes, como forma de aproximar cada vez mais a Justiça Eleitoral da população.

“Além de oportunizar ao eleitor que ele regularize a sua situação sem custos com deslocamentos, a Justiça Eleitoral garantirá, com essas ações mais frequentes, o pleno exercício da cidadania”, destacou a magistrada.