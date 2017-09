Expoacre Juruá 2017 supera expectativas

Sucesso! Essa a palavra mais ouvida na 13ª edição da ExpoJuruá, realizada pelo governo do Acre e o Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), em termos de público e empreendimentos. Segundo o governador Tião Viana, o Estado não mediu esforços para a realização desse evento e foi um momento de muita alegria ver os novas empresas sendo apresentadas na feira.

“Nosso governo fez um grande esforço para ver isso ocorrer e graças a Deus está acontecendo com os parceiros de sempre, o Sebrae, a Sedens, e todos os órgãos de governo. E o resultado é o sucesso da Expojuruá”, afirmou o governador.

Dudé Lima, coordenador de eventos do governo do estado, destacou a organização e, principalmente, o apoio do Sebrae para o sucesso do evento, “sem o Sebrae talvez não conseguíssemos um êxito tão grande nessa festa”, disse.

Para Manoel Orleilson, gerente do Sebrae, o sucesso de público e negócios foi graças a participação de todos, desde o governo do estado até a população que compareceu em massa ao evento.

“A população juruaense entendeu que essa é uma feira de negócios e de encontro de famílias, são mais de vinte mil visitantes por noite. Nossa meta de treze milhões a partir de dados reais, será superada. Governo do Estado do Acre, Sebrae e demais parceiros, estamos no caminho certo na realização da Expojuruá 2017”, ressaltou Orleilson.

A empresa Grafifort apresentou seus treze produtos para a área da construção civil e quatro desses produtos já foram patenteados e estão sendo fabricados em Cruzeiro do Sul.

“A Grafifort nasce hoje com treze produtos, dos quais quatro são nossas patentes. É um orgulho ser acreano e poder ofertar para nossos consumidores um produto de qualidade e com preços mais acessíveis”, falou Jonas Amaro Araújo representante da empresa.

José Maria, representante da etnia indígena Arara, morador da Aldeia Raimundo do Vale, no Riozinho Cruzeiro do Vale em Porto Walter, falou sobre a importância da feira para mostrar seu artesanato e seus costumes. “Estou aproveitando para participar do evento e apreciar a exposição da nossa cultura e nosso artesanato, isso é muito bom para que pessoas de todo o país conheçam um pouco da nossa realidade”.

O microempreendedor Rafael Silva, vendedor de churrasquinho, se disse satisfeito com o movimento e agradeceu ao governador e a Secretaria de Pequenos Negócios (SEPN) pelo kit completo para venda de churrasco recebido, porque segundo ele, essa ferramenta de trabalho lhe dá a oportunidade de participar de todos os eventos e aumentar sua renda.