Petrobras aumenta preço do botijão de gás em 12,2%

A Petrobras anunciou nesta terça-feira (5) aumento de 12,2%, em média, no preço do botijão de gás de até 13 kg (mais comum em residências) a partir desta quarta-feira (6). O movimento se deu devido a estoques muito baixos e eventos extraordinários, como os impactos do furacão Harvey na maior região exportadora mundial de gás liquefeito de petróleo, nos Estados Unidos.

Segundo comunicado da Petrobras, “a região de Houston (Texas) é a maior exportadora mundial de GLP, atendendo mercados importadores como Europa e Extremo Oriente. Com a chegada do furacão Harvey na semana passada, tanto a produção quanto os terminais do Golfo americano foram impactados e permanecem fora de operação.”

Com esse cenário, segue o informe, “a menor disponibilidade de GLP provocou aumento de preço nos mercados consumidores, incluindo o Brasil.” A empresa também informou reajuste de 2,5% nos preços de comercialização às distribuidoras do GLP (GLP, o gás de cozinha) destinado aos usos industrial e comercial.

No início de agosto, os preços do gás de cozinha já haviam sofrido reajuste de 6,9%. Na sequência, no meio do mês, foi anunciado o aumento de 7,2% no preço do GLP.