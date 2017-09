Com lei de Artêmio Costa, prefeito Marcus Alexandre declara de utilidade pública a Fundação Afif Arão

O prefeito Marcus Alexandre sancionou nesta terça-feira, 5, a lei que declara de utilidade pública a Fundação Afif Arão, organização assistencial sediada em Rio Branco. A lei é de autoria do vereador Artêmio Costa, que participou do ato de assinatura realizado no Gabinete do Prefeito. O presidente do Conselho Fiscal da Fundação Afif Arão, Geilson Barbosa de Araújo, também esteve presente e agradeceu ao prefeito e ao vereador pela conquista. “Nada aconteceria sem o trabalho de vocês”, disse Geilson ao lembrar que a declaração de utilidade marca o aniversário de um ano da criação da FAA.

O nome da fundação presta reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo apóstolo Afif Arão, religioso que viveu seus dias cumprindo o propósito de ajudar pessoas também pelo lado social, melhorando a qualidade de vida da comunidade. A FAA é uma instituição sem fins lucrativos, financiada por recursos de doações e de parcerias com iniciativas privadas e públicas com o propósito de trazer mudança social nas comunidades onde atua. “Nosso objetivo é formar uma mão de obra qualificada para o mercado de trabalho”, explicou Geilson.

“Essa lei é uma grande conquista para as pessoas que podem contar com o trabalho da Fundação Afif Arão. Agradecemos a presidente da FAA, apóstola Dayse Costa, e ao prefeito Marcus Alexandre, que tem reconhecido nosso trabalho”, disse Artêmio Costa. “Esta é uma etapa importante para a Fundação porque se abrem novas portas. É uma instituição que nasceu com o propósito de ajudar as pessoas”, disse o prefeito Marcus Alexandre.

Neste primeiro ano de criação, a FAA formou 230 pessoas nas áreas de culinária, saúde e educação. Foram mais de dez cursos ministrados no período.