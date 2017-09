Polícia prende acusado de chefiar a facção criminosa em Cruzeiro do Sul

Dando continuidade a Operação Ananias, em mais uma fase, a Polícia Civil de Cruzeiro do Sul prendeu na manhã desta terça-feira (05) Antonio Clisman, conhecido por ‘Gonzáles’, procurado há mais de um ano pela força de segurança, por suspeita de integrar uma das facções criminosas que agem no município.

O homem foi preso com quase R$ 10 mil, uma arma calibre 38’ e munições. O delegado responsável pelo caso, Elton Futigame, explicou que o homem será encaminhado para o Presídio Manoel Nery, após ser ouvido pela polícia.

“O Antônio Clisman, como sendo um dos líderes da organização criminosa, um dos principais articuladores, se não o principal, é um indivíduo inteligente e audacioso, é responsável por diversos ataques e tiroteios, outros crimes como tentativa de homicídio também apontam a autoria a ele. Ele está sendo flagranteado pela arma, e será interrogado em outros procedimentos e depois encaminhado para unidade penitenciária”, destacou.

O delegado fez ainda um levantamento sobre as ações executadas pela polícia após assumir esta responsabilidade na Delegacia.

“São pouco mais de 20 dias, e de lá para cá foram presos 25 indivíduos envolvidos não só com organizações criminosas, mas também em outros crimes e que estavam com mandados de prisão em aberto. A Polícia Civil vem desempenhando suas funções seguindo as diretrizes da Secretaria de Segurança Pública e com resultados bem positivos na área policial”, enfatizou.

