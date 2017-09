Copa de 2018 na Rússia já tem 8 seleções classificadas

Terminou ontem (5) a penúltima Data Fifa das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. Agora, oito seleções já estão classificadas para o torneio: Brasil, México, Irã, Bélgica, Rússia, Coreia do Sul, Japão e Arábia Saudita. Os outros times nacionais terão que entrar em campo em outubro novamente para tentar uma vaga para a competição. Briga na Europa continua acirrada: Todos os grupos ainda estão indefinidos, há muita disputa entre as seleções pelas duas primeiras colocações de cada chave, cujo o primeiro se classifica diretamente para a Copa do Mundo e o segundo disputa um playoff por uma vaga.

O resultado positivo da Itália sobre Israel e a goleada da Espanha por 8 a 0 sobre Liechtenstein deixaram em aberto a disputa entre espanhóis e italianos pela primeira colocação da chave G e a classificação direta para a Copa do Mundo.

As vitórias da Turquia sobre a Croácia, por 1 a 0, e a da Islândia em cima da Ucrânia, por 2 a 0, embolaram também o grupo mais disputado das Eliminatórias europeias, a chave I, que tem quatro seleções (Croácia, Islândia, Turquia e Ucrânia) brigando ponto a ponto pelas duas primeiras posições. No momento, as seleções croata e islandesa levam a melhor na tabela, com 16 pontos cada, enquanto turcos e ucranianos ambos possuem 14 pontos. Na América do Sul, só o Brasil está garantido: A única seleção que está tranquila na disputada Eliminatórias da América do Sul é o Brasil, que empatou com a Colômbia em 1 a 1. No momento, sete seleções vão brigar pelas últimas quatro vagas restantes nas últimas duas rodadas finais.

Duas grandes seleções tropeçaram na rodada. O Chile foi derrotado por 1 a 0 pela Bolívia, e a Argentina não saiu de um simples empate de 1 a 1 com a Venezuela, complicando-se nas Eliminatórias. Os argentinos estão em 5º, posição que garante vaga na repescagem, e os chilenos estão fora da zona classificatória. No entanto, quem se deu bem na rodada foi o Uruguai e o Peru.

Ambas seleções venceram seus jogos por 2 a 1 – contra Paraguai e Equador, respectivamente – e subiram na tabela. Os uruguaios ocupam a segunda colocação com 27 pontos. Já os peruanos estão em 4º, com 24.

Rodada nas Eliminatórias da Ásia classifica duas seleções: A fase de grupos das Eliminatórias asiáticas terminou, e quatro seleções estão garantidas para a Copa do Mundo de 2018: Irã, Coreia do Sul, Japão e Arábia Saudita. Austrália e Síria, as terceiras colocadas dos grupos A e B, vão se enfrentar nos playoffs, nos quais apenas uma delas avançará e disputará, na sequência, a repescagem contra uma seleção da Concacaf.

África, Ocêania e Américas Central e Norte também garantiram seleções na Copa – Os grupos das Eliminatórias africanas também estão disputados. Por lá, são cinco grupos com quatro seleções, e apenas o primeiro colocado se classifica. Com isso, há muita concorrência pelas vagas nas Copa do Mundo.

Grandes seleções estão próximas de não participarem, como Gana e Senegal. No entanto, Camarões e Argélia já estão fora do mundial. A fase ruim das grandes abriu espaço para surpresas: as seleções da Uganda, Zâmbia e Burkina Fasso estão muito próximas de disputarem pela primeira vez uma Copa do Mundo. Na Ocêania, a Nova Zelândia empatou com Ilhas Solomão, mas se classificou para a repescagem. Os neozelandeses vão enfrentar o quinto colocado da América do Sul, que no momento é a Argentina.

Por fim, nas Américas Central e Norte, México já está classificado, e a Costa Rica está próxima de uma vaga. No entanto, em quarto lugar, o Estados Unidos tropeçou nesta rodada e corre sérios riscos de ficar de fora do mundial. A grande surpresa é o Panamá, que está na terceira colocação e pode se classificar para sua primeira Copa do Mundo.(ANSA)