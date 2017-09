Pelo sétimo ano Jorge Viana integra lista dos mais influentes do Congresso

Único representante da bancada do Acre, senador compõe o grupo das “cabeças mais importantes do Parlamento”, segundo o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar

O senador Jorge Viana (PT-AC) volta a integrar, pelo sétimo ano consecutivo, a lista dos 100 parlamentares mais influentes do Congresso Nacional, de acordo com levantamento do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap). Atual presidente da Comissão Mista sobre Mudanças Climáticas do Congresso Nacional e vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado, Viana é o único parlamentar da bancada federal do Acre, composta por três senadores e oito deputados federais, a constar da lista dos 100 Cabeças do Congresso de 2017, divulgado nesta terça-feira, 5 de setembro, pela entidade sindical.

“É muito difícil compor a lista do Diap, que é feita com total independência. Desde o início do meu mandato, em 2011, tenho procurado desempenhar minha atuação no Senado com seriedade. Encarei relatorias muito complicadas como o Código Florestal, a Lei de Ciência e Tecnologia, Código Penal e a Lei de Acesso à Biodiversidade, além de temas sensíveis como estupro e outras matérias”, disse Viana.

O senador acreano é tido como um dos parlamentares mais ativos, atentos aos acontecimentos e, principalmente, com grande senso de oportunidade e capacidade de repercutir, seja no plenário ou na imprensa, os fatos políticos gerados dentro ou fora do Congresso.

“Trabalho intensamente no Senado sem abrir mão de estar muito presente no meu estado, visitando os 22 municípios do Acre. Tenho a agradecer ao povo do Acre, que sempre confiou na minha capacidade de trabalho”.

O parlamento brasileiro tem 513 deputados e 81 senadores. O Diap faz esse tipo de levantamento desde 1994, de maneira independente e autônoma, apontando a atuação dos principais parlamentares. O departamento classifica todos os anos os parlamentares em cinco categorias – debatedor, articulador, formulador, formador de opinião, negociador e organizador –, dando destaque à característica principal de cada operador-chave do processo legislativo.

Jorge Viana foi classificado em 2017 como um parlamentar debatedor. Na definição do diretor do Diap, Antonio Augusto de Queiroz, Viana é um dos congressistas que exercem real influência no processo decisório no parlamento e sobre os atores envolvidos no processo legislativo. “Tais parlamentares são, por essência, aqueles que procuram ocupar espaços e explorar os assuntos que possam ser notícia”, explica Queiroz.

Nas edições anteriores, Viana entrou na categoria de articulador, em função do “excelente trânsito nas diversas correntes políticas”, cuja facilidade de interpretar o pensamento da maioria os credencia a ordenar e criar as condições para o consenso. O senador está na lista dos cem parlamentares mais influentes desde o primeiro ano de mandato como senador, em 2011.