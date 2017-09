Justiça bloqueia quase R$ 3 milhões de ex-prefeito de Sena Madureira

A justiça do Acre acolheu o pedido de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Acre (MP-AC) e bloqueou R$ 2.892.901,44 de bens e valores do ex-prefeito de Sena Madureira, José Silva, conhecido por Mano Rufino.

As contratações irregulares foram registradas entre janeiro de 2013 a junho de 2014 e teriam causado quase R$ 3 milhões de danos ao Estado e chegaram ao conhecimento do MP-AC após sentenças trabalhistas contra o município.

Os mais de 200 contratados sem concurso público ocupavam cargos na saúde, educação, serviços administrativos e manutenção.

Ao site G1, o ex-prefeito diz que vai recorrer da decisão e alegou que as contratações foram uma forma emergencial de não paralisar serviços essenciais na cidade.

“Naquele momento não tínhamos condição de fazer concurso público, porque o limite de pessoal estava ultrapassado e era uma forma de não parar os serviços essenciais, como saúde e educação, que são serviços prioritários. Vamos continuar recorrendo da decisão. Não foi feito nada arbitrário”, alega.

O valor bloqueado do ex-gestor é o que deve ser ressarcido aos cofres públicos pelo crime de improbidade administrativa. A sentença foi assinada pela juíza Andréa Brito ainda no dia 30 de agosto. Com informações G1.