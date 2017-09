O governo do Estado, por meio da Secretaria de Gestão Administrativa (SGA), divulgou no Diário Oficial desta quarta-feira, 6, o edital de resultado final da Prova ​de Títulos do concurso para cargos da Secretaria de Estado de Polícia Civil (SEPC).

Confira: Edital nº 021 – SEPC – Resultado final da prova de títulos

De acordo com o cronograma do concurso, a próxima etapa será a realização da prova de aptidão física, marcada para 24 a 28 de setembro.