A Secretaria de Estado de Gestão Administrativa (SGA) divulgou no Diário Oficial desta quarta-feira, 6, o edital preliminar da Prova Prática Instrumental e a convocação preliminar do Exame Médico e Toxicológico para Aluno Soldado Músico da Polícia Militar do Estado.

Confira:

Edital nº 018 – PMAC – Resultado preliminar da prova prática instrumental

Edital nº 019 – PMAC – Convocação preliminar para o exame médico e toxicológico para músicos