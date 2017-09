Confira o que abre e fecha no feriado prolongado

Com o feriado prolongado, muitas pessoas em Rio Branco, capital acreana, ficam em dúvida sobre o funcionamento dos serviços pela cidade, como em repartições públicas, agências bancárias, entre outros. A população deve ficar alerta em relação ao feriado do Dia da Amazônica, transferido de terça (5) para o dia 8 e a Independência do Brasil, comemorada nesta quinta (7). O período inicia nesta quinta-feira (7) e segue até o domingo (10). Confira:

Hospitais As Unidades de Pronto Atendimento (Upa) e Hospital de Urgência e Emergência (Huerb) seguem funcionando normalmente, as demais unidades de saúde de Rio Branco serão fechadas. Correios e comércio De acordo com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos no Acre (Correios), o órgão não vai funcionar durante os feriado prolongado. No Sábado (9), as atividades de atendimento e serviço operacional vão funcionar normalmente até o meio-dia na Unidade CDD da Seis de Agosto. A Associação Comercial do Acre (Acisa) informou que no feriado prolongado apenas os comércios que têm acordo coletivo vão funcionar.

Órgãos estaduais

Segundo o governo do estado, as repartições públicas não vão funcionar durante o feriado. Apenas serviços públicos essenciais como saúde de urgência e emergência (Upas, Pronto-Socorro e Samu) e o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) vão funcionar normalmente.

Shopping

O Via Verde Shopping mudou o horário de funcionamento das lojas e praça de alimentação no feriado prolongado. Na quinta-feira (7), as lojas vão funcionar das 13h às 21h e a praça de alimentação das 11h às 22h. Na sexta (8), e sábado (9), o horário de funcionamento das lojas e da praça de alimentação será das 10h às 22h. As lojas vão estar abertas no domingo (10), das 13h até as 21h, já a praça de alimentação, vai funcionar de 11h às 22h. O cinema segue horário de acordo com a programação dos filmes da semana.

Bancos

Segundo o Sindicato dos Bancários do Acre (Seeb-AC) não haverá atendimento nas agências bancárias de todo o país durante o feriado nacional desta quinta-feira (7). Na sexta (8), a entidade vai seguir o calendário do governo do estado que transferiu o Dia da Amazônica e também não vai prestar serviços.

A entidade informa que a população pode utilizar como alternativa os canais alternativos de atendimento como: caixas eletrônicos, internet banking, mobile banking, banco por telefone e correspondentes (casas lotéricas, agências dos Correios, redes de supermercados e outros estabelecimentos comerciais credenciados) para realizar as demais operações bancárias. Na segunda-feira (11) o funcionamento volta ao normal. Os boletos que venderem neste período podem ser pagas normalmente sem juros na segunda. Com informações G1.