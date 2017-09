Governo do Estado entrega reforma e climatização de escola

O governador Tião Viana inaugurou na manhã desta quarta-feira, 06, a quadra da escola Clícia Gadelha, bem como seis aparelhos de ar condicionado dentro do Programa de Climatização, além de reformas e melhorias na infraestrutura do espaço.

A reinauguração da escola foi acompanhada pelo secretário de Educação e Esporte (SEE), Marco Brandão, gestor escolar, professor Cleilton Pessoa Amaral, pela primeira-dama do Acre, Marlúcia Cândida, pelo deputado estadual Daniel Zen e pela ex-deputada federal Perpétua Almeida, autora da emenda que garantiu recursos para a construção da quadra poliesportiva.

A escola foi fundada no dia 24 de março de 2010 e atualmente possui 830 alunos, do ensino médio e do PEEM, estudando em dois turnos (manhã e tarde). De acordo com Cleilton Amaral, a quadra era um sonho acalentado pelos alunos há muitos anos. “Um sonho de alunos e também de ex-alunos”, disse.

O governador Tião Viana fez questão de lembrar que estão sendo construídas mais de 130 novas escolas em todos os 22 municípios acreanos e investidos, anualmente, mais de R$ 1 bilhão para garantir a qualidade da educação. “Estamos caminhando para a conclusão de todas as escolas com reforma e ampliação e isso é um esforço gigantesco que estamos fazendo”, afirmou.

Outra boa noticia dada à comunidade escolar pelo governador Tião Viana são os investimentos realizados, graças a ajuda também do senador Jorge Viana, em internet banda larga. “Até outubro estamos ampliando em 27 megahertz o acesso da internet, garantindo assim que os alunos tenham a oportunidade de entrar no século XXI”, destacou.

“Só temos a agradecer ao governador Tião Viana e ao secretário Marco Brandão por esses investimentos porque melhoram muito o nosso ensino aqui na escola”, ponderou o presidente do grêmio estudantil, Stalin Nalbert.