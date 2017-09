Mulher é presa suspeita de mandar matar compradores de gado

Irades da Silva Barros, de 27 anos, foi presa na tarde desta terça-feira (5) por suspeita de ser a mandante da morte dos amigos Fernando de Oliveira e Jean Carlos de Almeida, de 54 e 42 anos. Eles foram achados mortos e enterrados em uma cova rasa no dia 17 de julho, no ramal do Mutum, em Rio Branco. A dupla desapareceu no dia 8 de junho após sair para comprar gado na zona rural da capital.

Além dela, Charles Fernandes de Araújo, de 27 anos, foi preso um mês e meio após o crime após se esconder em uma outra propriedade também no ramal do Mutum. Araújo teria executado as vítimas a pauladas. Já Jessé Oliveira Rodrigues, de 29 anos, que foi preso dois meses após o crime, era o caseiro da propriedade e teria auxiliado na ocultação dos cadáveres.

O delegado Fabrizzio Sobreira, que investiga o caso, diz o crime foi premeditado para que os criminosos roubassem da vítima a quantia de R$ 6 mil que foi dividida entre eles logo após enterrarem os amigos. O destino dado ao dinheiro não foi revelado pelos presos. Todos vão responder por duplo latrocínio e dupla ocultação de cadáver.

“Foi premeditado e com requintes de crueldade. Eles arquitetaram a venda de gado e quando os dois chegaram no local foram surpreendidos já durante a negociação. O Charles rendeu eles com uma arma de fogo e levou os dois para um outro local onde os atacou com pauladas por todo o corpo, causando lesões cerebrais e a morte”, diz.