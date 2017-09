Gladson comemora retirada de seu nome da investigação da Lava Jato por inocência

O senador Gladson Cameli (PP) comemorou ontem a exclusão de seu nome da lista de investigados da lava Jato, por decisão da Procuradoria Geral de Justiça, que não encontrou nada desabonador na conduta do senador. Ele havia sido incluído na investigação depois de ter sido citado em depoimento prestado pelo doleiro Alberto Yussef, em 2015.

¨Eu sou o Gladson que não tem nada de ilegal em sua vida pessoal, familiar e política. Vasculharam e não encontraram nada, nem um farelo contra mim. Eu nunca conheci esse tal de Yussef. Quem tinha ligação com ele era o pessoal do PT, o presidente da república. Agora eu realmente quero saber quem foi o grupo político que me colocou lá, até porque é um direito meu”, desabafou o senador em coletiva de imprensa, ontem.

Gladson também falou sobre as doações de campanha que recebeu em 2014 e voltou a afirmar que todo o dinheiro que foi usado durante sua campanha eleitoral, foi repassado pelo seu partido, o PP e que ocorreu de forma legal. E acrescentou que nos dois anos e meio passados desde a suposta delação e envolvimento de seu nome, sofreu muito por se sentir injustiçado, mas que sempre esteve com a consciência limpa, como comprova agora o pedido do MP para a retirada de seu nome da investigação.

“Vasculharam a minha vida toda. Fizeram uma varredura na minha vida. Polícia Federal, Ministério Público Federal e Receita Federal. E quando você tem um atestado de que você não fez nada de errado, nada que possa manchar o seu nome, isso aí é mais uma prova para sociedade de que eu não vim para a política brincar. Vim representar meu estado¨, afirmou.

O senador voltou a reafirmar sua pré-candidatura ao governo do estado e provocou seus adversários. ¨Eles apostavam muito que seria aberto inquérito, que eu seria indiciado. E eu dizia: aposte bem porque que vocês vão perder nessa aposta. Vou continuar meu mandato de senador da república para beneficiar meu estado e valorizar essa oportunidade que me foi concedida¨, disse.