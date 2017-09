Tião Viana e Nazareth Araújo divulgam nota de apoio a lula por delação de Palocci

Após a divulgação de declarações do ex-ministro Antônio Palocci que, em acertos para fazer a delação premiada, incriminou o ex-presidente Lula em uma série de denúncias de irregularidades, o Governador Tião Viana e a vice-governadora Nazareth Araújo divulgaram nota de solidariedade ao ex-presidente.

Na nota, ambos ressaltam que “Lula é o presidente da República mais honrado, íntegro e digno que esse país já teve”. A nota também diz esperar “justiça sem partidarismo” e que “a verdade prevaleça”. Confira a íntegra da nota do governador e da vice-governadora.

Nota do governador Tião Viana

Após a divulgação do depoimento do ex-ministro Antônio Palocci, afirmo que confio plenamente na dignidade e na inocência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Lula é o presidente da República mais honrado, íntegro e digno que esse país já teve.

Espero que a justiça sem partidarismo siga os princípios do direito romano e alemão, estando preservada e viva após essa tempestade.

Por fim, desejo que tão somente a verdade prevaleça.

Tião Viana

Governador do Estado do Acre

Nazaré Araujo

Vice-governadora do Estado do Acre