Homem é baleado no Conjunto Novo Horizonte

Na noite dessa quarta-feira 06, Felipe Sousa Marques de 22 anos, estava bebendo com amigos, na calçada na rua Cegonha, no conjunto Novo Horizonte, no bairro Floresta, quando dois homens chegaram em uma motocicleta e o garupa sacou uma pistola e abriu fogo contra o grupo.

Felipe foi o único que foi atingido, o tiro que pegou nas nadegas, mesmo ferido ele correu e entrou em uma casa onde pediu ajuda. Após efetuarem os disparos, a dupla fugiu.

Uma ambulância do Samu foi acionada e fez o resgate da vítima que foi levado para o Pronto Socorro, onde não corre risco de vida.

Policiais do 3º Batalhão, estiveram no local na tentativa de colher mais informações, para poder tentar prender a dupla que tentou matar o grupo de amigos.

Selmo Melo