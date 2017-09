Homem é atropelado ao atravessar rua

Noite desta quarta-feira 06/09, o senhor Edison da Silva Lima de 38 anos, foi atropelado por uma motocicleta CG de placa NAA-2238, que era pilotada pelo entregado de lanches Ronei de Sousa Rodrigues de 28 anos.

Segundo testemunhas, o senhor Edison tentou atravessar a rua Isaura Parente, mas não olhou o movimentação dos veículos e entrou na frente do entregador que não teve como evitar a colisão, os dois caíram no chão mas o pedestre levou a pior, com o impacto ele chegou a desmaiar.

Duas viaturas foram acionadas para atender a ocorrência, o pedestre foi socorrido pela ambulância 01 do Samu, ele foi levado para o Pronto Socorro com suspeita de traumatismo craniano, já o entregador teve apenas escoriações, mas também foi levado para o Pronto Socorro, para passar por uma avaliação médica.

Selmo Melo