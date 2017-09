Governador assina ordem de serviço para urbanização de área adjacente ao Into

O governador Tião Viana assinou nesta quarta feira, 6, a ordem de serviço para urbanização do entorno do lago do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into).

A área correspondente a 9.754,05 metros² integra a unidade hospitalar e também o Parque Tucumã, local frequentado por centenas de pessoas diariamentente. Além da destinação para prática de atividades físicas pelos frequentadores, a área deverá ser utilizada em processos de reabilitação de pacientes atendidos pelo INTO.

“[Essa obra] Vai marcar definitivamente a história do lazer e do ambiente agradável de acolhimento e expressão do que é a comunidade do Acre. Isso é fruto de um belíssimo trabalho de arquitetura da Seop, mas em sintonia com as pessoas. Elas têm mostrado uma vitalidade, uma vontade de ocupar os espaços públicos e têm um conceito de qualidade de vida. Por isso vamos construir esse lago para ser um espaço destinado a todas as famílias”, disse Tião Viana.

No projeto, serão contemplados setores de passeio público como calçadas, escadas e rampas direcionadas à acessibilidade e ciclovia. O paisagismo contará com grama e arborização, e o mobiliário urbano, com bancos e lixeiras, iluminação pública e fontes interativas, aspectos destacados pelo gestor da Seop, Átila Pinheiro.

“É uma obra que estamos dando continuidade, em um investimento que o governador vem executando desde 2013 com a entrega da ampliação em mais 2 quilômetros de obra. Então, hoje estamos investindo numa área de aproximadamente 9 mil metros quadrados, execução de pistas com acessibilidade, ciclovia, equipamentos urbanos, calçadas, lixeiras, bancos, iluminação, paisagismo.” destaca Pinheiro.

Outra novidade que compõe o projeto são as fontes interativas, que promoverão uma experiência única com o público. “E exatamente essa integração do público que está fazendo as práticas esportivas chegarem nesse trecho e usar toda essa área do entorno do lago pra fazer suas atividades culturais, esportivas e educativas, fazendo artes e poesias , como o nome do lago informa, é o lago do amor, para trazermos o que tem de melhor aqui para a população”, acrescentou Pinheiro.

O prazo de execução da obra é de oito meses, mas o anúncio das obras já trouxe grande expectativa ao público presente. A autônoma Nayara Souza, que caminha diariamente no Parque Tucumã, acredita que a obra vai causar impacto positivo aos rio-branquenses.

“O Parque Tucumã é muito legal, e se fizerem [o lago] fica melhor ainda. Eu venho quase que diariamente e [essa obra] vai melhorar também o trânsito devido a muita gente indo pra faculdade nesse horário de trabalho, para melhorar o trânsito acho que vai ajudar aqui”, declarou.