PRF apreende 8kg de cocaína durante fiscalização na BR-317

Polícia Rodoviária Federal (PRF-AC) apreendeu, na madrugada desta quinta-feira (7), oito quilos de cocaína que estavam escndidos na lateral esquerda de um carro. O flagrante ocorreu no quilômetro 97 da BR-317, em Senador Guiomard, no interior do Acre. Dentro do veículo estavam três homens da mesma família.

O veículo, segundo a PRF, tinha saído de Brasiléia com destino a Rio Branco. Após os policiais solicitarem a documentação pessoal do condutor, os ocupantes do veículo apresentaram nervosismo e respostas desconexas ao serem entrevistados.

Foi feita busca no interior do veículo e os oito tabletes de droga encontrados. Após isso, foi feito o teste preliminar e detectado ser cocaína. O veículo, a droga e os ocupantes foram encaminhados à sede da Polícia Federal em Rio Branco. As informações são do O Alto Acre.