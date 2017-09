População prestigia desfile do 7 de setembro em Rio Branco

A Independência do Brasil, comemorada no 7 de setembro, é um dos fatos históricos mais importantes de nosso país, pois marca o fim do domínio português e a conquista da autonomia política da nação.

Por isso, na manhã desta quinta-feira, 7, um grande desfile cívico e militar marcou as comemorações dos 195 anos da Independência do Brasil, com grande presença do público que lotou as arquibancadas disponíveis ao longo da Avenida Getúlio Vargas, no Centro de Rio Branco.

Organizado pelo governo do Estado em parceria com as instituições civis e militares, a programação começou com os comandantes das forças do Exército Brasileiro e do Estado prestando continência ao governador Tião Viana, que aproveitou o momento para expressar a necessidade de esperança neste momento para o país.

“Do mesmo jeito que cada cidadão celebra o dia do seu aniversário, hoje celebramos o dia do nosso país. Um país que nos faz como comunidade e que nos faz sonhar um futuro sempre melhor. Então hoje é um dia de amor a nossa terra, onde tivemos nossas origens e oportunidade de viver. E que o caminho do nosso povo seja sempre de união, paz e construção de um mundo mais justo”, disse o governador.

A população pôde prestigiar este ano o início do desfile com a fanfarra da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), do Centro de Ensino Especial Dom Bosco, da Ordem Demolay e Filhas de Jó, da Super Liga Acreana de Kung Fu e da Embaixada Mundial dos Ativistas pela Paz.

As escolas estaduais Terezinha Migueis e Carlos Casavecchia representaram os estudantes estaduais do Ensino Médio, seguidos pelas tropas militares das Forças Armadas, Polícia Militar e Civil, além do Corpo de Bombeiros do Acre.

A solenidade encerrou com o desfile dos colecionadores de carros antigos, clube do fusca e motoclubes de Rio Branco.

O comandante do 4° Batalhão de Infantaria de Selva (BIS), o tenente-coronel Wellington Valone, ressaltou: “é importante mantermos essa comemoração, essa demonstração de patriotismo, para que a sociedade tenha a noção da força que ela tem em suas instituições federais e estaduais”.

Mesmo num feriado, inúmeras pessoas acordaram cedo para prestigiar o desfile. Gente como a senhora Maria Lúcia de Lima, que acompanhada da filha e a nora, assistiu o desfile em que o filho estava participando.

“Meu filho é do Exército. Tenho muito orgulho dele e viemos vê-lo desfilar. Pra mim é muita felicidade o ver marchando com sua farda”, conta Maria.

Encostado na grade, o senhor Raimundo Nonato Seixas revela que era a primeira vez que assistia um desfile do 7 de setembro. “Eu morava longe, mas hoje deu vontade de vir e eu vim cedo pra ver de perto. Agora tô aqui, vendo o movimento, assistindo tudo direitinho, porque a gente só entende as coisas se ver e participar. Eu tô gostando”.