Garoto de uma ano levou um tiro no rosto no Cabreúva

Noite desta quinta-feira 07/09, um garoto de apenas 1 ano e oito meses, foi atingido por um tiro no rosto.

Segundo informações, a ocorrência aconteceu no Residencial Cabriúva, região da Sobral, quando dois homens em uma motocicleta chegaram na rua do residencial e já foram atirando contra um grupo de jovens que estavam conversando na frente da casa.

Dois menores de 17 e 15 anos foram baleados, o de 15 anos levou um tiro na perna e foi sorriso por terceiros, o outro menor de 17 anos, foi baleado no ombro e foi levado para a UPA da Sobral. Segundo informações, o garotinho na hora do tiroteio estava no braço de outro adolescentes, e teria levado o tiro no rosto.

Ele foi socorrido pelo Samu e levado ao Pronto Socorro e Rio Branco, em estado grave. Segundo o médico, a bala teria entrado no rosto do garoto e saído na cabeça.

