Pílulas que deixa pum em cheiro de rosas chega ao mercado

Depois de vários anos de testes, começaram a ser comercializadas as pílulas que transformam o cheiro do pum em cheiro de rosas, chocolate ou violetas.



Nos primeiros testes, os cientistas desenvolveram o cheiro de rosas e, agora, de chocolate. Até agora, porém, ainda há muita gente que duvide da eficácia.

As pílulas podem ser adquiridas no site pilulepet e ele garante que mesmo se não funcionar para você, com certeza renderá boas gargalhadas.

Para tentar dar um pouco mais de tranquilidade (e liberdade) aos peidões de plantão, o artista francês Christopher Poincheval uniu-se a jornalistas e criou o que pode ser o fim da flatulência malcheirosa e o princípio de uma nova era em que soltar pum será mais do que aceito.

O simpático senhor criou uma pílula feita com ingredientes naturais como erva doce e mirtilo, que facilitam a digestão, diminuem a formação de gases e transformam o cheiro desagradável do temido ‘peido’ em aroma de rosas.

A ideia aparentemente maluca tem feito muito sucesso seja para pregar peças em amigos ou para resolver de fato um problema incômodo. A sacada veio durante um jantar com amigos em que Poincheval sofreu com o ataque semi letal de um ‘pum’ amigo.

Cada vidro com 60 pílulas custa 9,99 euros (cerca de R$ 31) . E como se não bastasse o comprador ainda pode escolher o perfume entre rosas, chocolate, violeta e uma opção especial para acabar com a fedentina dos gases caninos.

Ele afirma que os comprimidos ficaram muito famosos e a venda supera suas expectativas. “Eu tenho diversos tipos de clientes“, disse ele. “Alguns compram as pílulas porque têm problemas com flatulência, e alguns compram-nas como forma de brincadeira para enviar aos seus amigos.

