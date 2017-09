PRF apreende 25 pneus novos e mais de 150 desodorantes

Na manhã de sexta-feira (8), Policiais Rodoviários Federais abordaram dois veículos, um Polo Sedan Branco e Saveiro Prata no km 144 da BR 317, no município de Capixaba com destino a Rio Branco, que transportavam mercadorias estrangeiras.

Ao fiscalizar os veículos foram encontrados treze pneus novos de origem estrangeira, cento e cinquenta e seis desodorantes e dois motores do tipo bomba de água no VW/Polo. Na Saveiro, foram encontrados doze pneus de origem estrangeira. Os veículos e mercadorias foram apreendidos e encaminhados a Receita Federal em Epitaciolândia. Com informações O Alto Acre.