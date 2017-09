Previsão é pancadas de chuvas neste fim de semana no Acre

A previsão do tempo para este fim de semana é de tempo carregado com possibilidade de tempestade no domingo (10). De acordo com a Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia a instabilidade atmosférica toma conta de grande parte do sul da amazônia.

O fim de semana será de tempo carregado em todo estado, principalmente nos municípios da região centro-oeste onde há previsão de pancadas de chuvas e trovoadas. Nas demais áreas, as pancadas de chuvas devem ocorrer em áreas isoladas e também seguidas de trovoadas. O céu em todo o Acre deve variar de parcialmente nublado a nublado. Com informações G1