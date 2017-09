Dois morrem em operação policial e armas, munições e drogas são apreendidos

Policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), apreenderam na tarde de sábado, 09 de setembro, armas, munições de diversos calibres e drogas em uma operação realizada na rua Ingá, bairro Mocinha Magalhães.

Os policiais militares foram averiguar denúncia anônima e ao tentar realizar abordagem a um grupo de indivíduos, os mesmos não atenderam as ordens policiais, resistindo e trocando tiros com a guarnição.

Os militares responderam a injusta agressão e contiveram a resistência do grupo, que resultou em dois indivíduos neutralizados no local e duas armas de fogo apreendidas. Outros três envolvidos armados conseguiram escapar do cerco policial.

RESULTADO DA AÇÃO POLICIAL

Os policiais militares conseguiram recuperar 2 revólveres, sendo 01 cal .38 e 01 cal .32, 11 munições de festim de cal 7,62, 5 munições cal 38, 5 munição cal 45, 2 cartuchos de cal 12, sendo um deflagrado e outro intacto e um estojo de cal 20. além disso, ainda foram apreendidos 42 tabletes de Maconha, 51 trouxinhas de cocaína, 07 barras de maconha, além de 1 carregador e 02 rádios de comunicação, quantia de 96 reais, uma balança de precisão e material para embalar entorpecentes, e também uma faca tipo peixeira.

Assessoria PMAC