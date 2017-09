Garota de 17 anos é encontrada morta dentro de casa

A Estudante Kemelhy Costa, 17 anos foi encontrada morta, em sua residência no Bairro Senador Pompeu no município de Tarauacá. A garota era jogadora de futebol do Verona (futsal).

Por uma mensagem de celular a uma amiga, ela teria demonstrado a intenção de tirar a própria vida. Conta a amiga que ela andava meio depressiva por causa de um romance conturbado.

Hoje sua irmã entrou pelo telhado da casa e a encontrou morta por enforcamento (enforcada).

Kemelhy estudava o terceiro ano do ensino médio no turno da noite na escola Djalma Batista. Com informações Portal Tarauacá.